Star TV'nin merakla beklenen dizisi Çirkin'den yeni tanıtım

“BENİMLE EVLENİR MİSİN?”



Meryem (Derya Pınar Ak), henüz küçük bir çocukken tüm ailesini kaybetmiş ve Cennet’in (Nur Sürer) yanına sığınmıştır. İstanbul’un uzağındaki fakir bir mahallede, Cennet’in evinde büyüyen Meryem, daha ufacık bir çocukken tanıdığı Cennet’in oğlu Kadir’e (Çağlar Ertuğrul) büyük bir hayranlıkla bağlanmıştır.

Ailesini geçindirmek için henüz 13 yaşındayken evden ayrılan ve İstanbul’un zorlu dünyasında kendine bir yol çizen Kadir, yıllar sonra mahallesine geri döner. Kadir’in bu ani dönüşünün sebebi ise Meryem’e yapacağı beklenmedik evlilik teklifidir.

Dizide Nur Sürer, Kadir’in annesi ve Meryem’i büyüten Cennet karakteriyle izleyici karşısına çıkarken; Çetin Tekindor ise Ökkeş karakteriyle Kadir’in hayatında belirleyici bir rol üstlenen isme hayat veriyor.