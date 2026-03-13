Star TV'nin merakla beklenen dizisi Çirkin'den yeni tanıtım
13.03.2026 09:52
"Çirkin" dizisinde başrolleri Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul paylaşıyor.
Star TV'nin iddialı yeni dizisi "Çirkin" için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri devam eden diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Star TV'nin 25 Film imzalı yeni dizisi "Çirkin" için geri sayım başladı. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı ve çekimlerim devam eden diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu Çirkin'in yayınlanan yeni tanıtımında; Kadir ve Meryem'in hayatına dair ilk ipuçları ortaya çıktı.
Heyecanla beklenen "Çirkin" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
“BENİMLE EVLENİR MİSİN?”
Meryem (Derya Pınar Ak), henüz küçük bir çocukken tüm ailesini kaybetmiş ve Cennet’in (Nur Sürer) yanına sığınmıştır. İstanbul’un uzağındaki fakir bir mahallede, Cennet’in evinde büyüyen Meryem, daha ufacık bir çocukken tanıdığı Cennet’in oğlu Kadir’e (Çağlar Ertuğrul) büyük bir hayranlıkla bağlanmıştır.
Ailesini geçindirmek için henüz 13 yaşındayken evden ayrılan ve İstanbul’un zorlu dünyasında kendine bir yol çizen Kadir, yıllar sonra mahallesine geri döner. Kadir’in bu ani dönüşünün sebebi ise Meryem’e yapacağı beklenmedik evlilik teklifidir.
Dizide Nur Sürer, Kadir’in annesi ve Meryem’i büyüten Cennet karakteriyle izleyici karşısına çıkarken; Çetin Tekindor ise Ökkeş karakteriyle Kadir’in hayatında belirleyici bir rol üstlenen isme hayat veriyor.
Çirkin dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.
Genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Çirkin” dizisi çok yakında Star'da…