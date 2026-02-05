Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin'den yeni tanıtım
05.02.2026 17:16
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikayesi Coşkun Irmak’a ait olan "Sevdiğim Sensin"in senaryosunu Yeşim Aslan kaleme alıyor.
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin'den yeni tanıtım geldi. Tanıtımda; Dicle ve Erkan'ın duygusal anları dikkat çekti.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisi için geri sayım sürüyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği dizinin yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Diziden yayınlanan ve “Kan Çiçekleri” adlı duygusal türkünün eşlik ettiği yeni tanıtımda, Dicle’nin yaralanan Erkan’ı kurtarmak için kendisini feda etmesi dikkat çekti. Bu fedakarlık sonrası Erkan’ın, acımasız ağabeylerinin baskısıyla Dicle ile evlenmek zorunda kalması ve bu zorunluluğa rağmen ikili arasında yaşanan duygusal sahneler ise merak uyandırdı.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle’nin, bir karşılaşmayla değişen kaderlerini konu alan “Sevdiğim Sensin”de; İstanbullu Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz, köylü kızı Dicle'ye ise Helin Kandemir hayat veriyor.
Dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Dizi; sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.
“ERKAN SÜPER KAHRAMAN GİBİ”
Öte yandan Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili "Erkan biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.
“DİCLE YARALI BİR GENÇ KADIN”
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ise “Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın" dedi ve karakterin Erkan sayesinde dünyanın bambaşka bir tarafına adım attığını belirtti.
Karakterini hissedebilmek için uzun provalar yaptığını belirten Kandemir, Dicle'nin şivesi için de özel olarak çalıştığını dile getirdi.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” çok yakında Star'da…