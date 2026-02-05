Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin'den yeni tanıtım

“ERKAN SÜPER KAHRAMAN GİBİ”



Öte yandan Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili "Erkan biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.



“DİCLE YARALI BİR GENÇ KADIN”



Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ise “Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın" dedi ve karakterin Erkan sayesinde dünyanın bambaşka bir tarafına adım attığını belirtti.

Karakterini hissedebilmek için uzun provalar yaptığını belirten Kandemir, Dicle'nin şivesi için de özel olarak çalıştığını dile getirdi.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” çok yakında Star'da…