Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın afişi yayınlandı
12.09.2026 08:38
Başkalarının Hayatı'nda Eylül Lize Kandemir, Hülya karakterine hayat verecek.
Yeni sezonun iddialı yapımı Başkalarının Hayatı, çok yakında Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı.
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı için bekleyiş sürüyor. Dünyaca ünlü eser “Gurur Dünyası”ndan (Vanity Fair) esinlenen dizinin afişi yayınlandı.
Başkalarının hayatına özenen Hülya’nın dahil olmak istediği güçlü ve ihtişamlı dünyadan ilk ipuçlarını sunan afiş, kısa sürede izleyiciden tam not aldı.
“Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği dizide; aşk, hırs, güç ve entrika iç içe geçiyor.
Başkalarının Hayatı’nın çok konuşulan oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.
Başkalarının Hayatı, çok yakında Star’da!