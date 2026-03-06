Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'den ilk tanıtım. "Bunun adı olsa olsa çirkin olur"
06.03.2026 11:13
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstleniyor.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı "Çirkin" için geri sayım başladı. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Star TV'nin 25 Film imzalı yeni dizisi "Çirkin" için heyecanlı bekleyiş başladı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda; Kadir’in ihtişamlı arabası ve Meryem’in büyük değişimini yansıtan kareler dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen dizinin görsel dünyasından ilk ipuçlarının verildiği tanıtım ile ‘Çirkin’in atmosferine çarpıcı bir giriş yapılıyor.
"Çirkin" dizisinde, Meryem'e Derya Pınar Ak, Kadir'e ise Çağlar Ertuğrul hayat veriyor.
MERYEM VE KADİR YILLAR SONRA KARŞILAŞIYOR
Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde “Çirkin” olarak bilinen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir’in yolları yıllar sonra yeniden kesişir. Bu büyük karşılaşma, tutkulu bir aşkın yanı sıra geçmişten gelen sert bir hesaplaşmayı da beraberinde getirecektir.
“Çirkin” dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.
Genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Çirkin” dizisi çok yakında Star'da…