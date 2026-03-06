Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'den ilk tanıtım. "Bunun adı olsa olsa çirkin olur"

MERYEM VE KADİR YILLAR SONRA KARŞILAŞIYOR



Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde “Çirkin” olarak bilinen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir’in yolları yıllar sonra yeniden kesişir. Bu büyük karşılaşma, tutkulu bir aşkın yanı sıra geçmişten gelen sert bir hesaplaşmayı da beraberinde getirecektir.

“Çirkin” dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.