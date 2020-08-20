Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin kadrosu belli oldu

Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin afiş çekimi için bir araya gelen tüm oyuncular, konsept gereği beyaz giyinerek objektife poz verdi. Kostümleri ve uyumlarıyla dikkat çeken oyuncuların paylaşılan bu fotoğrafı, merak ve beklentiyi de arttırdı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin kadrosunda; Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan, Selin Karayağız, Betül Berfin Oruç, Mutlu Karaduman, İpek Zeynep İlbeyli, Aksel Bonfil, Fulden Obiz ve Baybars Tören gibi yıldız isimler de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sımsıcak hikayesi ile İyi Günde Kötü Günde yakında Star’da…



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE'DEN İLK TANITIM