Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ikinci bölümüyle zirvede
20.02.2026 13:03
Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümleriyle her perşembe Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.
Star TV'nin iddialı yeni dizisi "Sevdiğim Sensin", 19 Şubat akşamı ekranlara gelen ikinci bölümüyle zirveye yerleşti.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisinin ekran macerası, 12 Şubat akşamı başladı. Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle’nin yaşadıklarını konu alan dizi, perşembe akşamına damga vurmaya devam ediyor.
PERŞEMBE AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ OLDU
İlk bölümüyle büyük ilgi gören “Sevdiğim Sensin” dizisi, ikinci bölümüyle zirveye yerleşti. Total grubunda 7.60 izlenme oranı, 18.86 izlenme payı; ABC1’de 6.93 izlenme oranı, 16.54 izlenme payına ulaşarak perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin ikinci bölümde; Erkan ve Dicle'nin evlendiğinin ortaya çıkması Aldur ailesinde kriz yaratırken, ailesine rest çeken Erkan, Dicle'yi de alıp köşkü terk etti. Dicle’nin büyük şehrin kaosu karşısındaki şaşkınlığı ve ömründe ilk kez denizi görmesiyle yaşadığı mutluluk, Erkan’ı derinden etkiledi.
Oğlunu geri döndürmek için Esat, tüm mal varlığına tedbir koydurturken; İnci de başka bir plan yaptı. Civan ve Ferman’ın İstanbul’a gelmesi tansiyonu daha da yükseltti. İnci’nin planıyla Erkan’ın kız kardeşlerinden boşanacağını duyan ağabeyleri, Dicle’yi kaçırmayı başardı. Erkan ise canı pahasına Dicle'yi kurtardı.
SEVDİĞİM SENSİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA
Sevdiğim Sensin'in üçüncü bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda; Dicle'nin Erkan'a “Ben sana gönlümü verdim” itirafı ve Dicle'nin Erkan’ı elinde yüzükle Burçin’le yakınlaşırken görmesi dikkat çekti.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Şaşmaz ve Kandemir dışında Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.