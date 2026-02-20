Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ikinci bölümüyle zirvede

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin ikinci bölümde; Erkan ve Dicle'nin evlendiğinin ortaya çıkması Aldur ailesinde kriz yaratırken, ailesine rest çeken Erkan, Dicle'yi de alıp köşkü terk etti. Dicle’nin büyük şehrin kaosu karşısındaki şaşkınlığı ve ömründe ilk kez denizi görmesiyle yaşadığı mutluluk, Erkan’ı derinden etkiledi.

Oğlunu geri döndürmek için Esat, tüm mal varlığına tedbir koydurturken; İnci de başka bir plan yaptı. Civan ve Ferman’ın İstanbul’a gelmesi tansiyonu daha da yükseltti. İnci’nin planıyla Erkan’ın kız kardeşlerinden boşanacağını duyan ağabeyleri, Dicle’yi kaçırmayı başardı. Erkan ise canı pahasına Dicle'yi kurtardı.