Star Wars Günü nedir? (Star Wars Günü neden 4 Mayıs'ta kutlanıyor?)

Her yıl 4 Mayıs dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor.

Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor.

Bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni ise tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDEN 4 MAYIS'TA KUTLANIYOR?

Filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor.

Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

İNGİLİZ YÖNETMEN GUY RİTCHE'DEN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

