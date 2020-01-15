Star Wars yıldızı Mark Hamill'den Facebook'a tepki

İlk kez 1977'de rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde Luke Skywalker karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Mark Hamill, reklam politikalarından dolayı sosyal medya platformu Facebook'u bıraktığını açıkladı.



So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6 — Mark Hamill (@HamillHimself) 12 Ocak 2020

Twitter'dan açıklama yapan Hamill, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in doğruyu söylemek yerine kar etmeyi tercih ettiğini öne sürerek reklam politikasının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyledi.



"BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM"

Hamill son olarak Star Wars: Skywalker'in Yükselişi'nde (2019) rol aldı.

Vatanseverleğin para kazanmaktan daha önemli zamanlar olduğunu belirten Hamill "Dünya bu kararıma karşı kimin umrunda?" diyebilir ama ben bu gece rahat uyuyacağım" dedi. Ancak 68 yaşındaki oyuncu bu paylaşımı sırasında Malezya bayrağı kullanması dikkat çekti. Durumu sonradan fark eden Hamill, hatasını düzelterek Amerika bayrağı ile paylaşım yaptı.