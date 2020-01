Star Wars yıldızı Mark Hamill'den Facebook'a tepki

İlk kez 1977'de rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde Luke Skywalker karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Mark Hamill, reklam politikalarından dolayı sosyal medya platformu Facebook'u bıraktığını açıkladı.



So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6