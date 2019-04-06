Neşesi ve içinizi ısıtacak duygu dolu hikayesiyle Star'da yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ile Cihan Vural oturuyor.

Kız babası olmak zordur derler. Üstelik de akıllı mı akıllı bir kız çocuğuna hem ana hem baba olmak iki kere zordur. Hikayemiz; karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. İyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna (Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.



Sevilen oyuncu kadrosu, sıcacık anlatımı ve eğlenceli hikayesi ile Benim Tatlı Yalanım yakında Star’da başlıyor!



KUZGUN 9. BÖLÜM FRAGMANI