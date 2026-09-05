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Star'ın sevilen dizisi Çirkin'in ikinci sezon çekimleri başladı

05.09.2026 15:47

Star'ın sevilen dizisi Çirkin'in ikinci sezon çekimleri başladı
NTV

Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.

NTV - Haber Merkezi
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Star ekranında çarpıcı karakterleri ve hikâyesiyle merak uyandıran Çirkin’in heyecanla beklenen ikinci sezon çekimleri başladı

Nefes kesen sezon finalinin ardından Çirkin’in yeni sezonunda Kadir ve Meryem’i zorlu sınavlar, sürpriz gelişmeler ve yeni çatışmalar bekliyor. İkilinin ilişkisinde yaşanacak kırılmalar ve hikayenin seyrini değiştirecek gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

 

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.

 

Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.

 

TANITIM: https://www.startv.com.tr/dizi/cirkin/fragmanlar/2-sezon-fragman

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