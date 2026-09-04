Star'ın sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi , nefes kesen sezon finalinin ardından sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Erkan ve Dicle’nin birbirlerine duyduğu büyük sevdanın gücüyle verecekleri amansız mücadele, yeni sezonda izleyicilere yine duygusal ve yüksek tempolu anlar yaşatacak.

Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a, yönetmenliği ise Gökçen Usta’ya ait olan Sevdiğim Sensin, 10 Eylül Perşembe günü Star’da başlıyor.

Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla 10 Eylül Perşembe 20.00’de Star’da.

TANITIM: https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin/fragmanlar/2-sezon-2-fragman