Star'ın yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na geri sayım. Yayın tarihi belli oldu
23.09.2026 12:24
"Başkalarının Hayatı" dizisinde aşk, hırs, güç ve entrika iç içe geçiyor.
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı için heyecan dorukta. Merakla beklenin dizinin yayın günü belli oldu.
Yeni sezonun iddialı yapımı Başkalarının Hayatı, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizinin yayın tarihi belli oldu.
Genç kuşağın başarılı yıldızlarını usta oyuncularla buluşturan dizi, 26 Eylül Cumartesi günü Star’da başlıyor.
“Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı'nın yeni afişi de izleyiciyle buluştu.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı afiş, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Başkalarının Hayatı’nın oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.