Steve Jobs'ın kızı Eve podyumda

Apple'nin kurucusu İş insanı Steve Jobs’un eşi Laurene Powell’ın “Mirasla zenginliğe inanmıyoruz” diyerek 3 çocuklarının da 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamayacaklarını açıklamasının ardından en küçük kızları Eve Jobs mankenliğe başladı.

23 yaşındaki kızı Eve (23), Paris moda Haftası'nda podyuma çıktı. Modellik kariyerine geçen yıl başlayan Eve Jobs, moda evi Coperni'nin defilesinde yürüdü.



Aynı zamanda jokey olan Eve, geçen ay dünya sıralamasında beşinci sıraya yükselmişti.

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