Stresi başarıya dönüştürmenin 7 basit yolu

Psychology Today'e konuşan Adi Jaffe, ''Çoğu insan stresi bir düşman gibi görse de, stres aslında vücudun biyolojik bir alarm sistemidir. Kriz anlarında kişi kendisine 'Stres bana ne anlatmaya çalışıyor?' ve 'Bunun üstesinden nasıl gelebilirim?' sorularını sormalıdır'' ifadelerini kullandı. Jaffe, stresi bir lanetten armağana dönüştürmenin ise 7 yolla mümkün olabileceğini söyledi.

STRESİ TEHDİT OLARAK GÖRMEYİN

Deneysel Psikoloji Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, insanların stresi bir tehdit olarak görmek yerine yardımcı bir güç olarak algıladıklarında, kaygılarının azaldığını ve performanslarının arttığını ortaya koydu.



''ACİL DURUM FRENİ'' TEKNİĞİNİ KULLANIN



Stresli hissettiğinizde sinir sisteminiz savaş ya da kaç moduna geçer. Bununla başa çıkmak için burnunuzdan derin bir nefes alın, daha sonra yavaşça verin. Dr. Andrew Huberman’ın araştırmaları, bu tekniğin parasempatik sinir sistemini devreye sokarak stresi hızla azalttığını kanıtladı. Uzun süreli etki için, gözlerinizi kapatabilirsiniz.