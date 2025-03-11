Stresi başarıya dönüştürmenin 7 basit yolu
Günlük hayatta çeşitli koşullara bağlı olarak ortaya çıkan stres, yalnızca ruh sağlığını değil fiziksel sağlığı da olumsuz yönde etkileyebilir ancak psikolog Adi Jaffe'e göre, stresi başarıya dönüştürmek imkansız değil.
Psychology Today'e konuşan Adi Jaffe, ''Çoğu insan stresi bir düşman gibi görse de, stres aslında vücudun biyolojik bir alarm sistemidir. Kriz anlarında kişi kendisine 'Stres bana ne anlatmaya çalışıyor?' ve 'Bunun üstesinden nasıl gelebilirim?' sorularını sormalıdır'' ifadelerini kullandı. Jaffe, stresi bir lanetten armağana dönüştürmenin ise 7 yolla mümkün olabileceğini söyledi.
STRESİ TEHDİT OLARAK GÖRMEYİN
Deneysel Psikoloji Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, insanların stresi bir tehdit olarak görmek yerine yardımcı bir güç olarak algıladıklarında, kaygılarının azaldığını ve performanslarının arttığını ortaya koydu.
''ACİL DURUM FRENİ'' TEKNİĞİNİ KULLANIN
Stresli hissettiğinizde sinir sisteminiz savaş ya da kaç moduna geçer. Bununla başa çıkmak için burnunuzdan derin bir nefes alın, daha sonra yavaşça verin. Dr. Andrew Huberman’ın araştırmaları, bu tekniğin parasempatik sinir sistemini devreye sokarak stresi hızla azalttığını kanıtladı. Uzun süreli etki için, gözlerinizi kapatabilirsiniz.
GOLDILOCKS KURALI İLE STRESİ FIRSATA ÇEVİRİN
Yerkes & Dodson tarafından yapılan çalışma, insanların orta düzeyde stres yaşadıklarında en iyi performansı gösterdiklerini keşfetti. Yani stresin ne çok az ne de çok fazla olması gerekiyor.
5 SANİYE YÖNTEMİ DE STRESİ YÖNETMEDE ETKİLİ
Stres sizi hareketsiz hale getirdiğinde, Mel Robbins’in 5 Saniye Kuralı'yla durumu kontrol altına alabilirsiniz. 5'ten geriye doğru sayın ve süre bittiğinde hemen harekete geçin. Bu kural, aşırı düşünmeyi engeller ve sizi eyleme teşvik eder. Eylem ise kaygıyı ortadan kaldırır.
STRESİN SİZİ BÜYÜTMESİNE İZİN VERİN
Nassim Taleb’in 'anti-kırılganlık' kavramı, stresin kişiyi daha güçlü hale getirebileceğini öne sürüyor. Stresli hissettiğinizde, kendinize şu soruları sorun:
Bu durum beni nasıl daha güçlü kılabilir?
Bu durumu aşarak hangi becerimi geliştirebilirim?
Bu değişim, stresi engel olmaktan çıkarıp avantaja dönüştürür mü?
STRESİN GEÇİCİ OLDUĞUNA İNANIN
Stresli olduğumuzda, genellikle sorunların kalıcı olduğunu düşünürüz. Peki, beş yıl önceki stres kaynaklarınızdan hangileri şu an hala önemli? Bu bakış açısı, stresin hayatınızda kurduğu olumsuz hakimiyeti kırabilir.
RUTİN OLUŞTURUN
Yoğun bir stres durumunda derin bir nefes alın ve zihninizde başardığınız anları canlandırın. Stres anında 5 Saniye Kuralı’nı kullanarak harekete geçin. Sonrasında, bu deneyimi değerlendirerek kendinize şunu sorun: “Bu stres bana ne öğretti?”
Stresin sizi güçlendirmek için var olduğunu unutmamalısınız. Eğer krizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenirseniz, stres ilerlemeniz için bir araç olabilir.
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