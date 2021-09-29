Şükrü Özyıldız’ın Kış Güneşi davasında bilirkişi raporu tamamlandı

Şükrü Özyıldız, Kış Güneşi adlı dizinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazandı. Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açtı. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etti.

YURT DIŞI GELİRİ 3 MİLYON 584 BİN LİRA

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Bilirkişi heyet raporu geçtiğimiz günlerde mahkeme dosyasına ulaştı.



Raporda, Şükrü Özyıldız’ın oynadığı Kış Güneşi adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 milyon 584 bin TL olduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 TL olabileceği belirtildi.

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