Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü'nün UNESCO'nun Doğal Miras Alanı Listesi'ne alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Burdurlu Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, bu çalışmalara destek verdiğini söyledi. Salda Gölü'nü Mars'taki kurumuş bir gölü barındıran Jezero Krateri'ne benzeten NASA'nın açıklamasını hatırlatan Ezgü, Salda Gölü'nün dünyada tek olduğunu, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılmasından vazgeçilmesi gerektiğini anlattı. Salda Gölü'nün bazı yerlerde 'Saldivler' olarak da anılmasına tepki gösteren Sümer Ezgü, Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Alanı'na alınma çalışmalarını desteklediğini söyledi.



"SALDA GÖLÜ İÇİN RİSK OLUŞTU"



Ezgü, küçüklüğünde Salda Gölü'ne giderek kamp kurduklarını, doğa sevgisini daha çocuk yaşlardan itibaren aldığını anlattı. Salda Gölü'nün fark edilmesinin ardından insan yoğunluğu oluştuğunu belirten Sümer Ezgü, “İnsanın olduğu yerde tehlike vardır. Eğer insanın çok olduğu yerde bir koruma olmazsa bozulma riski var. Salda Gölü için risk oluştu" dedi.

"DÜNYADA TEK ÖRNEK SALDA GÖLÜ"



Salda Gölü'nün özelliğinin NASA tarafından açıklandığını hatırlatan Ezgü, “Salda'nın Mars'taki toprak özelliği taşıdığı ve Jezero Krateri'nin benzeri olduğu ortaya çıktı. Salda Gölü'nün o beyaz toprağının yaşayan organik bir toprak olduğu, dünyanın ve Mars'ın oluşumunda bize ipuçları verebileceği açıklandı. Dünyada tek örnek olan Salda Gölü daha da dikkat çekip insan hücumuna uğradı. Burada gölün UNESCO yaşayan doğa alanı olması için bir girişim yapıldı. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Gölün korunmasından yanayım" diye konuştu.



SALDA GÖLÜ GELECEĞE MİRAS



Salda Gölü'nün güzelliğinin korunmasından öte kültür ve doğa mirası olarak korunmasından yana olduğunu belirten Sümer Ezgü, bu yönde yapılan çalışmalara destek verdiğini aktardı. Devletin de halkın da bu konuda hassas davranacağını ümit ettiğini anlatan Ezgü, “Salda Gölü'nün korunması, geleceğe miras olarak kalması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"GÖL OLMAZSA DOĞA KOŞULLARI TAMAMEN DEĞİŞECEK"



Göller Bölgesi'nde yer alan Burdur Gölü ve Salda Gölü'nün yaşam için çok önemli olduğunu anlatan Sümer Ezgü, “Göl olmazsa doğa koşulları tamamen değişecek. Burdur Gölü'nün dibinde oluşan kirlilik, gölün kurumasıyla birlikte rüzgarlarla Burdur'un üzerine gelecek ve oradaki insanların yaşamını tehdit edecek. Kanser oranının artacağı söyleniyor. Doğa koşullarıyla birlikte insan hatalarıyla da oluşan bir durum. Çünkü gölleri besleyen suların önüne eğer set çekersek ki; Burdur Gölü'nü besleyen suların önünde set var, göl kaynaksız kalıyor. Çevredeki dip kuyuları da suyu çektiği için bu denge bozuluyor. Göl kurumaya başlıyor onun için Burdur Gölü'nün de kurumaması gerekir. Bu konuda belgeseller çekildi. Elimizden geleni yapıyoruz. Tüm partililerle bir araya gelerek eylemler yapıldı. Bugünlerde de Salda Gölü'yle ilgili çalışmalar var" diye konuştu.



ZİNCİRLEME DOĞA OLAYI



Doğanın bir zincir olduğunu belirten Sümer Ezgü, “Bu durum sadece bizi ilgilendirmiyor. Burada olan bir şey dünyanın bir yerinde kendisini zincirleme olarak gösterebiliyor. Suların iç bağlantıları var, aynı zamanda hayvan ve bitkilerin zincirlemesi var. Dolayısıyla bu doğal yaşam eğer ki bir yerde bozulmaya başlayınca her yere sirayet ediyor. Bunları insanlık ve doğanın bir değeri olarak görüyoruz. Kurumamaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.