Suna Selen kimdir? (Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen kaç yaşında ve nereli?)

Birçok dizi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alan usta isim Suna Selen'in hayatı merak konusu oldu.

SUNA SELEN KİMDİR?

İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Suna Selen, 1 Temmuz 1939 tarihinde dünyaya geldi. Babası avukat Hüsamettin Selen, annesi meşhur hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu, Fatma Aliye Hanım'ın kızı Nimet Selen'dir.

Lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Lise yaşamı boyunca bir yandan da Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne devam etti.

1956'da ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başladı. Bir yandan da Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Bir yıl sonra hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'de resim öğrenimine başladı.

1957'de ilk evliliğini Cevat Şakir Kaabaağaçlı'nın yeğeni ressam Cem Kabaağaç ile yaptı; bu evlilikten bir oğlu oldu.



Evlendikten sonra Akademi'den ayrıldı ve Dormen Tiyatrosu'ndaki rolünü sahneye çıkmadan bıraktı. Profesyonel tiyatro yaşamına daha sonra 1959-60 tiyatro mevsiminde Alexandro Casona'nın "Şafakta Gelen Kadın" piyesiyle başladı.



Sizi Seviyorum Madam oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü.



Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler filmindeki "cadı" rolü ile 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmindeki "Füruzan" rolü ile Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne, Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki "Elmas" rolü ile En İyi Kadın Oyuncu ödülü'ne değer görüldü. Zincirbozan (2007) filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı.



İkinci evliliğini Münir Özkul ile yapan ve bu evlilikten kızı Güner Özkul'u dünyaya getiren Suna Selen; 1974'te Münir Özkul'dan ayrılıp oyun yazarı Güner Sümer ile evlendi; bu evliliğinden oğlu Sinan Sümer dünyaya geldi.



Sanatçı, uzun sanat hayatı süresince oyunculuk mesleğine kazandırdığı saygınlık nedeniyle 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen Yaşam Boyu Nadide Küntay Ödülü'ne layık görüldü.