Sunucu Caroline Louise Flack evinde ölü bulundu

İngiliz reality şovu Love Island'ın eski sunucusu olan Caroline Louise Flack'in cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. 40 yaşındaki sunucunun ailesi tarafından yapılan açıklamada "Basından bu zor zamanda mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz" denildi. Ailenin avukatı evinde ölü bulunan Flack'in intihar ettiğini söyledi.



KAVGA SONRASI PROGRAMLA İLİŞKİSİ KESİLDİ



2015 yılından itibaren Love Island programında sunuculuk yapan Flack geçtiğimiz aylarda sevgilisine yaptığı saldırı ile gündeme gelmişti. Bu nedenle gözaltına alınıp tutuklanan Flack 27 yaşındaki erkek arkadaşını darp etmekle suçlanmıştı.

Bu olay sonrası programla ilişkisi kesilen Flack, son beş yıldır Love Island'ın kendisinin dünyası olduğunu ifade etmişti.

