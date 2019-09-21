Yolanda Hadid ve Kris Jenner, Harper’s Bazaar dergisinin ekim sayısına konuk oldu. Nasıl annelik yaptıklarını anlatan ikiliden Hadid, “Benim çocuklarım huy olarak birbirlerine benzemez, bu nedenle onları farklı yerlere yönlendirdim. Özellikle kız çocuklarının kameralar karşısında büyümemesi ve vücutları hakkında eleştirilmemesi gerekir. Aşık olup, acı çekmeleri, eğitim görmeleri, arkadaş sahibi olmaları ve tüm bunları tek başına yaşamaya başlamadan önce öğrenmeleri gerekir” dedi.



Jenner ise şöyle konuştu: “Onlara küçük yaşlarda terbiye vermeye çalıştım. Kendi küçük kabilemin lideri gibiydim. Kim, 13 yaşındayken her şeye sahipti, bunun bilincindeydi ve çalışmak istedi. Paris Hilton onun ilk müşterilerindendir. Daha sonra babasından aldığı borç parayla ticaret işine girdi” şeklinde konuştu.