Super Bowl galibi için meşhur 'Hollywood' tabelasını değiştirdiler

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl 13 Şubat gecesi yapıldı. Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti.

Amerikan futbolu açısından bu tarihi gecenin ardından Los Angeles'taki meşhur Hollywood tabelası da değiştirildi. Dağın üstünki tabela, Los Angeles Rams'in zaferini kutlamak için 'Rams House' olarak değiştirildi.

2022 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovu da en az oynanan maç kadar tarihi nitelikteydi.

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri hem stadyumdaki hem de ekran başındaki seyircileri coşturdu.

İki katlı sahne ve klasik otomobiller ile kalabalık bir dansçı topluluğunun da yer aldığı ünlü isimlerin sahne performansı seyircilerden tam not aldı. Sosyal medyada devre arası şovuyla ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı.