Süper Dadı programı ile milyonlarca aileye ulaşan Pedagog Gözde Erdoğan’ın yeni kitabı Çocuklu Hayat, raflarda yerini aldı. Yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik birçok bilgi bulunan kitap, ebeveynlik hayatında kafaya takılabilecek tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyor.



AİLE İÇİ İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Çocuklu Hayat (Nemesis Kitap)

Kitabın özellikle çalışan anne ve babalar için önemli bilgiler içerdiğini söyleyen Pedagog Gözde Erdoğan, şöyle konuştu: “Çocuklu hayata adım attığınız andan itibaren bu zamana dek iki kişilik olan yaşamınız tüm topluma açık hale geliyor. Peki, hastane ve lohusalık sürecini planladınız mı? Çocuklu hayatınızda ilişki yönetimini nasıl sağlamalısınız? Hayatınıza aktif bir şekilde katılacak büyükanneler, büyükbabalar ve bakıcılarla ilişkileriniz nasıl olmalı? Çocuğunuzun gelişiminde önemli olan süreçleri yönetirken dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir?... Ebeveynlik hayatınızda kafanıza takılabilecek tüm soruların yanıtını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çocuklu Hayat kitabıyla birlikte yeni yaşamınıza zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak hazırlanmanız ve ebeveynlik yolculuğunuzun tadına varmanız dileklerimle...”