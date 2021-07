Supermarket Sweep Türkiye'de: Star Market için geri sayım

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Star Market’te, her bölüm iki kişiden oluşan üç takım etaplar boyunca süre toplamak için yarışacak. Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım, finalde 3 soru cevaplayarak her gün 10 bin liralık ödül için mücadele edecek



“SUPERMARKET SWEEP” ŞİMDİ TÜRKİYE’DE!



İlk olarak “Supermarket Sweep” adıyla 1965 yılında Amerika’da yayınlanmaya başlayan ‘Star Market’, kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi. Daha sonra İngiltere ve Yunanistan’da da yayınlanan yarışma, şimdi Türkiye’de…



CUMARTESİ AKŞAMLARI ÜNLÜLER YARIŞACAK



‘Star Market’, ezber bozan bir alışveriş yarışını evlerinize getiriyor. Daha önce hiç böyle bir market görmediniz. Bu markette para harcamak yok; eğlence var, rekabet var, koşturma var, ödül var. Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı ‘Star Market’in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve hayranı olduğunuz ünlü isimler olacak.

STAR MARKET BAŞLIYOR