"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi Taksim'de açıldı

Taksim Meydanı'nda düzenlenen sergi , Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık vizyonu kapsamında, atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarıyor.

Sergiyi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1-7 Haziran'da ilk defa Sıfır Atık Haftası'nın kutlandığını, 1500'ün üzerinde etkinliğe milyonlarca vatandaşın katıldığını söyledi.

Gül, vatandaşların yoğun katılımıyla Sıfır Atık Festivali'ni takip ettiklerini belirterek, "Konserlerden atölyelere kadar bu anlamda çalışan diğer paydaşların, kurumların kendi yaptığı atölyeleri hemşerilerimize göstermeleri, onları deneyimlemelerine kadar 1,5 milyon civarında hemşehrimiz bu etkinliklere katıldı." ifadelerini kullandı.

Serginin Sıfır Atık Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gül, "Takdir edersiniz ki sadece anlatarak, salonlarda konuşmakla bütün alanlara nüfuz edilemiyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir sonraki seneye güçlü Türkiye ve güçlü etkinliklerle beraber bunların daha iyisini yapmış olacağız. Memnuniyetle şunu gördük, bir kültürün oluşmaya başlaması bu emeklerin boşa gitmediğini de göstermiş oldu." diye konuştu.

“GIDA İSRAFININ VERDİĞİ ZARARLARI ANLATIYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bu yıl itibarıyla Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere dünyanın 193 ülkesinde farklı farklı temsiliyetlerle anıldığını söyledi.

Haziranın başından beri açık olan serginin tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dünyanın en büyük problemi olan gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Sanayiden tarıma gıda israfı sergimize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanımız açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibarıyla tutulan balıkların yüzde 35'i doğrudan çöpe gidiyor. Biz dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz."

Metal emisyonundan karbondioksit ve kompost sürecine kadar geniş bir sergi hazırladıklarına değinen Ağırbaş, "Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla COP31 bağlamında global bir kampanyaya imza atacağız. 10 yıllık bu kampanyayla beraber dünyadaki ülkelerden gıda israfını azaltmalarını isteyeceğiz. Sıfır Atık Vakfı olarak dünyaya gıda israfıyla alakalı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yeni bir marka armağan etmiş olacağız." dedi.