Survivor Türkiye Yunanistan 48.bölümde takımlar araba ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Araba oyununu kazanan Siyah Takım aralarında siyah mı beyaz mı oyununu oynadılar. Oyunun sonunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı.
Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu. Son bölümde ayrıca hamburger ödüllü oyun da oynandı. Beyaz Takım 10-8 kazanarak yemek ziyafeti yaptı.
Survivor 2019'da araba ve ödül oyunlarını kim kazandı? (15 Nisan 48. bölüm detayları)
Yaşam
Survior 2019'un son bölümünde araba ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Araba ödülü Yunan yarışmacı Elpida'nın olurken, ödül oyununu Siyah Takım kazandı.
Survivor Türkiye Yunanistan 48.bölümde takımlar araba ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Araba oyununu kazanan Siyah Takım aralarında siyah mı beyaz mı oyununu oynadılar. Oyunun sonunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı.