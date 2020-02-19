Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor heyecanı pazar günü Ünlüler Takımı ile Gönüllüler Takımı arasındaki Baraka ödüllü yarışmayla başladı. Ünlüler Takımı ilk gün 2 oyun birden kazanarak, Gönüllüler Takımı ise 2. gün aynı başarıyı tekrarlayarak güçlerini gösterdi. Ancak Survivor'ın en önemli mücadelesi olan Dokunulmazlık Oyunu'nu kaybeden Gönüllülver Takımı aralarından 3 kişiyi eleme adayı olarak seçmek zorunda kaldı.

3 İSİM ELEMEYE KALDI



Pazartesi günü yayınlanan ikinci bölümdeki ada konseyinde ismi en çok yazılan Fatma Günaydın ile Salı günü yayanlanan 3. bölümde en çok SMS oyunu alan Ceyhun'un adını söylediği Makbule ve Cemal Can'ın seçtiği Evrim Keklik elemeye kalan isimler oldu. En az SMS oyunu alan Survivor Makbule, adaya veda eden ilk isim oldu.

YENİ BÖLÜM PERŞEMBE GÜNÜ



Ünlüler Takımı'ndan ise Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner sağlık problemleri nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Dün yayınlanan 3. bölüm sonrası, Survivor yeni bölüm ne zaman? sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2 yeni ismin katılacağı Survivor'ın 4. yeni bölümü perşembe akşamı ekrana gelecek.