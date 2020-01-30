Survivor 2020'ye yeni isim: Tayfun Erdoğan

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu.



Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle yarışmaya katılacak isim olduğunu açıklamıştı. Yarışmaya giren üçüncü isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.



16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.



Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan konsepti olarak düzenlenen yarışmada Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.