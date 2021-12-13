Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı. 2018 yılında Survivor'a damgasını vuran Birsen Bekgöz de Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımında yerini aldı. Peki Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 13:04 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 15:04

Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star kadrosuyla ilgili açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star kadrosuyla ilgili açıklama

Ekranların uzun soluklu yarışma programlarından 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, ile ilgili açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı.

Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Survivor All Star ünlüler takımında yer alan ve 2018 yılına damgasını vuran Birsen Bekgöz dikkat çekti.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi oldu. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etti.

Bekgöz, 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Aynı zamanda İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

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