Survivor Panorama programının bu haftaki konukları arasında yer alan geçen yılın şampiyonu Adem Kılıçcı, 'Survivor 2019' yarışmacılarıyla yaşadığı deneyimi paylaştı

Konuk yarışmacı olarak adaya ilk gittiğinde yaşadığı duygularını aktaran Adem Kılıçcı'dan itiraf geldi:

'KAYBETSEYDİM...'



"Genel anlamda çekindiğim kimse olmadı. hepsiyle yarışmak ayrı heyecanlıydı. Ama yarışmacılarla aynı şartlarda değildik. Dominik'te stresliydim, kaybedip karizmayı çizdirmek istemedim açıkçası. Son şampiyon olarak üst üste kaybetseydim demoralize olurdum."



INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Survivor Adem Instagram hesasından yaptığı paylaşımda da şunları söylemişti:

İnsan bazen kelimelere dökemediği anlar için yaşamalı bu hayatta…4 günlük kısa Survivor maceramda kelimelere dökemeyeceğim anları ve duyguları tekrar yaşama fırsatı buldum…Mücadele, kazanma hırsı, heyecan, dostluk, takım ruhu ve daha bir sürü duygu… Bize tekrar bu fırsatı veren ve desteğini bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim