Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye 2021'e yedek kadrodan gönüllüler takımına giren Aleyna Çalışkan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Çalışkan hakkındaki işte tüm merak edilenler..

08.03.2021 - 21:32

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

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Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan ve fenomen Doğan Keser Survivor 2021'de

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilo. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. 

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor.

Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan Gönüllüler takımı adına mücadele edicek. 

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