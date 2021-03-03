Survivor Çağman kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Çağman Çatay elendi

22 Şubat 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen 2021 survivor son bölümde ünlüler takımına katılan Çağman Çatay tanıtılmıştı.

Çağman Çatay'ın Survivor yolculuğu fazla uzun sürmedi bu hafta elenen isim Çağman Çatay oldu.

Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımından dört yarışmacının da potaya girmesi ile SMS sonuçları açıklandı. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Çağman olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden Çağman vedasının erken olduğunu söyleyerek 'Buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı da yarışmanın elenmesine üzüldüğünü belirtti.

SURVİVOR ÇAĞMAN KİMDİR?



22 Şubat 2021 tarihli Survivor yeni bölümünde yarışmaya ünlüler takımından katılan Çağman'ın tam adı Tuğrul Çağman Çatay'dır. Enerjisi yüksek bir karakter olarak göze çarpan Çağman, 16 Mayıs 1993 İstanbul doğumludur. 28 yaşında olan Survivor Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Çağman Çatay, üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamnladığını belirtti. 2017 yılında buradan mezun olan Survivor Çağman, birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.



ÇAĞMAN ÇATAY BOYU KİLOSU KAÇ?



Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Çağman Çatay'ın boyu ve kilosu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor Çağman boyu 1.71'dir. Çağman kilosu ise 67.5'tur.



SURVIVOR ÇAĞMAN MESLEĞİ, İŞİ NE?



Survivor Çağman son derece esnek bir fiziğe sahip. Spor eğitmenliği yapan Çatay, ilgilendiği spor dallarıyla da bir hayli şaşırttı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi pek çok spor dalıyla iç içe olduğunu söyleyen Çağman Çatay, ilgilendiği başlıca spor dallarını şu şekilde sıraladı:



Survivor Çağman, hamam böceklerinden, kırkayaklar, çıyan ve deniz anasın hariç başka bir şeyden korkmadığını ifade ediyor.



Yer Akrobasisi

Handbalance

Breakdance yoga

Movement Culture

Basketbol

Scuba Diving

Serbest Dalış

Street Workout/Calisthenics

HİİT Workout

Windsurf

Masa Tenisi

Atletizm

Parkur & serbest koşu

Breathe Hold

Kule atlama ve trambolin

ÇAĞMAN ÇATAY BAŞARILARI NELER?



Survivor Çağman Çatay küçük yaşlarda basketbol ile ilgilendiğini ve okullar arası turnuvalarda takımıyla birlikte İstanbul şampiyonluğu yaşadığını ifade ediyor. BreakDans'ta özel olarak düzenlenen organizasyonlarda 3 birinciliği olduğunu söyleyen Survivor Çağman, basketbolda ayrıca Türkiye 2.liği ve en iyi 6. adam ödüllerinin de sahibi olduklarını ifade ediyor. Survivor Çağman'ın televizyonlardaki ilk macerası bu da değil. Genç yarışmacı, Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılıp bir hayli de yol katederek yarı finale kadar gelme başarısını gösterdi.



SURVİVOR ÇAĞMAN INSTAGRAM HESABI NE?



Survivor yarışmacılarının sosyal medya hesapları da izleyiciler tarafından sıkça internet üzerinden aratılmış ve merak edilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi Survivor 2021 yarışmacıları için de Instagram, Twitter hesapları olup olmadığına dair Google aramaları yapılmaktadır. Survivor Çağman için de Survivor izleyicileri tarafından benzer sorular var. Çağman Çatay Instagram hesabına sahip olduğu belirtiyor. Instagram'da @cagmancatay kullanıcı adıyla yer aldığını belirten Çağman'ın şu an itibariyle takipçi sayısı 22 binden fazla. Spor faaliyetleri yürüten Survivor Çağman, paylaşımlarını da bu yelpazede yapıyor.



SURVIVOR'A KATILMADAN ÖNCE BUNLARI SÖYLEDİ



Survivor Çağman Çatay, yarışmaya katılmadan önce şunları ifade etti: Bu yarışma dünyanın en zor yarışmalarından biri ama zoru seven biriyim. Çok çılgınım çok hırslıyım, gizemli bir çocuğum. Senelerdir hazırım. Asla bitmeyen bir enerjim var. Sizleri şaşırtmaya geliyorum, sürprizlerle doluyum. Survivor'da beni izleyin.

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