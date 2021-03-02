Survivor Hanzade kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye 2021 programında gönüllüler takımı yarışmacısı olarak yer alan Hanzade Ofluoğlu kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte 2021 Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bilgiler…

ntv.com.tr 02.03.2021 - 19:49

Survivor Hanzade kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli?

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HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”

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