Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;



“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum.”



"HİÇBİR OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE DE KAYBEDİLİR"



2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.





2021 SURVİVOR'IN İLK BÖLÜMÜNDE ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ



Survivor İlayda Şeker, 2021 Survivor'ın ilk bölümünde gerçekleştirilen konseyle birlikte gönüllüler takımından ünlüler takımıına geçti. Konseyde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımına tek tek sorarak, ünlüler takımına kimin gitmesi gerektiği sorusunu yöneltti. İlayda Şeker gelişmenin ardından, 'mavi takımda yarışmak nasip olmadı Acun Bey, ünlüler yarışacağım kazanacağım, eminim, üzgünüm bu takımdan gittiğim için' demiştir.

