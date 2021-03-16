Survivor İsmal Balaban kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? (İsmail Balaban'ın güreş kariyeri)

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.



Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi var.



Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okumaya devam ediyor.



2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.



2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.



Güreş kariyeri



2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü



2013 Kırkpınar başpehlivanlığı



2014 Kurtdereli başpehlivanlığı



2014 Kırkpınar ikinciliği



2015 Kurtdereli ikincliği



2016 Kurtdereli üçüncülüğü



2017 Kırkpınar başpehlivanlığı



2018 Kurtdereli başpehlivanlığı



2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği