Survivor Romanya'da rakibinin burnunu kırdı

Türkiye'de de yıllardır yayınlanan Survivor programının Romanya versiyonunda izleyicileri dehşete düşüren bir kavga yaşandı.



Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olan yarışmacı Ana Maria Pal, ödül oyunu sırasında kendini kaybetti. Oyunu kaybeden Pal, rakip takımdan Andrei Ciobanu’nun kendisine yaklaşarak “Zor değil mi Ana? Zor” demesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki Pal, Ciobanu’yu kafa atarak yere düşürdü.



Cioabanu yerde acıyla kıvranırken, yapılan kontrollerde yarışmacının burnunun kırıldığı ortaya çıktı. Yaşananlar sonrası Pal, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen yarışmadan diskalifiye edildi.