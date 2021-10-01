Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker arasında aşk iddiası

Yıllardır ilgiyle takip edilen survivor yarışmasının son şampiyonu İsmail Balaban olmuştu.

İddialara göre İsmail Balaban, yarışmadan tanıdığı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkilinin geçen akşam bir eğlence mekanına el ele girdiği iddia edildi.

Bu ana ait olduğu konuşulan bir fotoğraf da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Söz konusu haberler hakkında henüz bir açıklama yapmayan İsmail Balaban'ın, Instagram hesabından İlayda Şeker ve ikiziyle olan bir fotoğrafını paylaşması da dedikoduları alevlendirdi.

ANNESİ İLE YAPTIĞI KONUŞMA OLAY OLMUŞTU

İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sonrası annesi ile yaptığı konuşma günlerce konuşuldu.

Annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil" demesi üzerine zor günler geçiren İsmail Balaban, Türkiye'ye döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?



İlayda Şeker, 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.survivor'a 2021 yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, Nevşehir'de doğdu. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti.İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.



İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edilmiştir.