Survivor son bölümde elemeye kim kaldı?

Survivor 2018'in yedinci haftanın dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Eleme adaylarının belirleneceği Dokunulmazlığı kazanan taraf 10-7 All Star takımı oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Cumali kazandı. Haftanın performansı ise Birsen oldu.



Gönüllüler takımının ada konseyinde adı en çok yazılan Anıl birinci aday, bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali'nin adını verdiği Ramazan ikinci aday, haftanın en iyi performansı Birsen'in ismini söylediği Yağmur ise üçüncü elenme adayı oldu.



7. HAFTADA YAŞANANLAR



Survivor 24 Mart Cumartesi yayınlanan bölümde All Star takımı ile Gönüllüler takımı konforlu ada ödülü için karşı karşıya geldi. Aynı zamanda süt ve kruvasan ödüllü yarışmayı bayrak yarışında Gönüllüler takımı kazandı.



24 Mart Cumartesi gününün ikinci yarışmasında ise iki takım kişi başı 3 kumpir ödülü için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10-8 All Star takımı kazandı.

ADA ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜLER TAKIMININ



Survivor’ın 23 Mart Cuma yayınlanan bölümünün ilk mücadelesinde All Star takımı ile Gönüllüler Takımı iletişim ödülünde karşı karşıya geldi. Yarışmayı All Star takımı 10-3 gibi net bir skorla kazandı.



Günün ikinci mücadelesinde erkekler ve kadınlar aksiyon kamerası ödüllü sembol oyunu için mücadele etti. Erkeklerde finale kalan Batuhan ile Adem arasındaki yarışmanın galibi Adem oldu. Kadınlarda ise Yağmur, Nagihan’ı yenerek ödülü kazandı.

ALL STAR HAFTAYA İYİ BAŞLADI

Survivor’ın perşembe günü yayınlanan 29. bölümümde oynanan ada oyununu All Star takımı kazanırken ödül oyunu ise Gönüllüler'in olmuştu.

Survivor’ın perşembe günkü süt ve kek ödüllü ada oyununu 10-7 All Star takımı kazandı. Yedinci haftanın ikinci oyununda hentbol mücadelesi yaşandı. Hamburger, patates kızartması ve soğan halkası ödüllü oyun ise 10-8 Gönüllüler'in oldu.



29. bölümde ayrıca sakatlığından dolayı All Star'dan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek takıma katıldı. Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde ise All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa dahil olmuştu.