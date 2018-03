Survivor'a kimler katıldı, Survivor'da kim elendi?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Survivor Nagihan takım değiştirdi

Survivor’ın pazartesi yayınlanan son bölümde All Star ile Gönüllüler takımları turuncu baraka, ay çiçek yağı, bulgur ve patates ödülleri için karşı karşıya geldi. All Star’dan en iyi 2 kadın ve en iyi 2 erkek olarak, Sema, Damla, Adem ile Murat yarışmaya çıktı. Gönüllülerden ise Nagihan, Nevin, Anıl ve Ramazan seçildi. Kıran kırana geçen mücadeleyi 10-3 All Star takımı kazandı.





Gecenin ikinci oyununda iki takım menemen ve Ailecek Şaşkınız filmini izleme ödülü için karşı karşıya geldi. Finale kalan mücadelenin kazananı 9-10 Gönüllüler Takımı oldu.



Ada konseyinde Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can SMS oylamasına kaldı. En az oyun alan Nihat Doğan elendi.

Eleme kararı sonrası Nihat Doğan şunları söyledi: Survivor'ı çok seviyorum, yarışmayı da çok seviyorum. Burada olmak bambaşka bir duygu. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama... Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var. Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi. Ben Survivor'ı sevdim ama o beni sevmedi demek ki. Güzel bir deneyim oldu. Kıran kıran yarışmalar oldu. Yarışmanın gerilimi ile ilgili birini kırdıysam hakkınızı helal edin. Benim hakkım da helal olsun. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Yolumuz buraya kadarmış. Teşekkür ederim.



Acun Ilıcalı konseyde Survivor’a katılan isimler olduğunu ve yeni yarıymacıların sosyal medye hesabında olduğunu duyurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği ve ilk yarışmada mücadele edecek o isimler.



Elif'in ilk sözleri



Survivor 2017'de yarışan ve elenen Elif Şadoğlu, Survivor All Star takımına katıldı. Elif, Survivor'a katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diyorum.



Elif Şadoğlu kimdir?



1992 doğum olan Elif Şadoğlu, İstanbul'daki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapıyor. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonası'nda Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur.





Yiğit Dikmen'in ilk sözleri



Çok özlemişim. Biraz heyecanlıyım. Biran önce oyuna girmek istiyorum. Arkadaşlarımı gördüm. Eski yarışmacıları gördüm, karşı tarafı gördüm. Çok iyi bir takıma geldim. Saygı duyulması gereken bir takım, karşıda da saygı duyulması gereken rakipler var. Ben de elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Sinekler de gelir gelmez mücadeleyi başlattı. Param parçayım şuanda.



Yiğit Dikmen kimdir?



Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır.



Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamıştır.



2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de “gönüllüler” takımında yarışmıştı.



Gönüllü Mustafa Kemal Kurt'un ilk sözleri (Mustafa Kemal Kurt kimdir?)



Ben profesyonel ragbi oyuncusuyum. Milli takım kaptanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Crossfit eğitmeniyim. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bekledik uzun süre. Çok farklı bir atmosfer. Çok istedim çok bekledik. Umarım her şey gönlümüzce olur. Gönüllüler takımını iyi şekilde temsil edeceğimizi umuyorum.



Batuhan Buğra Eruygun'un ilk sözleri (Batuhan Buğra Eruygur kimdir?)



Ben atletim. Burası Milli Takım kampı gibi oldu benim için. Herkes tanıdık. 110 metre engelli koşuyorum. Hep antreman arkadaşlarım burada. Hazır bir takımız şuanda.