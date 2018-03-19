Survivor'a yeni dahil olan yarışmacı Berna Canbeldek kimdir?

Survivor'da bu hafta Gönüllüler'e karşı 10-5 üstünlük sağlayan All Star dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokulmazlığı ise Nagihan kazandı.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star takımına sakatlanan ve yarışmadan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek'in katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
BERNA CANBELDEK KİMDİR?
Berna Canbeldek, Survivor'un 2014 kadrosunda yer almıştı. Berna Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında yaptığı dans gösterileriyle tanınıyor. Profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Berna Canbelek 1989'da Bursa'da doğmuştur.
12 yaşından beri dans eğitimi alan, ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Berna 1.69 boyunda ve 56 kilodur.
SURVİVOR NAGİHAN TAKIM DEĞİŞTİRDİ