Survivor'da bir ilk: 140 metrelik parkur (İletişim ödülünü kim kazanacak?)

Bugün All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için kıyasıya mücadele edecek fakat Survivor tarihinde de bir ilk yaşanacak. Çünkü parkurun uzunluğu 140 metre. Bakalım zorlu yarıştan hangi takım galip gelecek?



Survivor son bölümde ödül ve ada oyununu kim kazandı?



Survivor son bölümde ada ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorularının cevabı belli oldu. 29. bölümde oynanan ada oyununu All Star kazanırken ödül oyunu ise Gönüllüler'in oldu. İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler ve yedinci haftada yaşananlar...

7. haftada yaşananlar

Survivor son bölümde ada (Yatak ve baraka) ve ödül oyunlarıyla başladı. Süt ve kek ödüllü ada oyununu 10-7 All Star takımı kazandı.Yedinci haftanın ikinci oyununda hentbol mücadelesi yaşandı.



Hamburger, patates kızartması ve soğan halkası ödüllü oyun ise 10-8 Gönüllüler'in oldu. 29. bölümde ayrıca sakatlığından dolayı All Star'dan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek takıma katıldı. Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde ise All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa dahil olmuştu.