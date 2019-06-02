Survivor 2019’da heyecan giderek tırmanıyor. 84. bölümde siyah ve beyaz takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurda kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık yarışmasını 10'a 4 siyah takım kazandı.
Survivor siyah takım yarışmacıları oyun sonrası eğlenceli anlar yaşayarak zaferi kutladı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 84. bölümünde kadınlar ve erkekler sembol oyunu için ayrı ayrı yarıştı. Sude başarılı atışlarıyla rakibi Seda'yı parkurda oldukça zorladı. Seda kendisiyle ilgili eleştiride bulunarak, "Duraklama dönemindeyim" dedi.
Bu hafta Survivor 2019'da sembol oyununu Sude Burcu kazandı. Erkeklerde ise sembolün kazananı Emre Durak oldu. Yarışmacılar oyun sonrası moral depoladı.
Survivor Türkiye Yunanistan'da araba oyunu sonrası Yusuf ve Bora arasında seremonide yaşanan gerginlik adaya taşındı.