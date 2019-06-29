Survivor Türkiye Yunanistan'ın dün yayınlanan 107. bölümde takımlar mini oyunda karşı karşıya geldi. Eğlenceli geçen mücadelenin sonunda Yusuf ve Seda karşı karışya geldi. Seda'nın galip gelmesiyle oyunu 7-5 beyaz takım kazandı.
SON ÖDÜL OYUNU
Survivor'da büyük final öncesi Punta Cana'da veda yemeği ödül oyunu heyecanı vardı. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları son büyük ödülü kazanabilmek için mücadele etti.
FİNAL ÖNCESİ MOROL
Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları Punta Cana'da bir vinçle havaya kaldırılan platformda, yerden metrelerce yüksekte yemek yedi. İlginç yemek ödülüyle yarışmacılar finaller öncesinde moral depoladı.
SURVIVOR 2019 FİNALİSTLERİ KİMLER?
Survivor'da finale kalan yarışmacılar da belli oldu. Türk yarışmacılardan Seda, Emre, Yusuf ve Okay finale kalan dört yarışmacı oldu. Yunan yarışmacılardan ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finallere kaldı.