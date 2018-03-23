Survivor’da iletişim ve sembol oyununu kim kazandı?(Survivor son bölüm)

Survivor’ın 23 Mart Cumartesi yayınlanan son bölümünün ilk mücadelesinde All Star takımı ile Gönüllüler Takımı iletişim ödülünde karşı karşıya geldi. Yarışmayı All Star takımı 10-3 gibi net bir skorla kazandı.

Günün ikinci mücadelesinde erkekler ve kadınlar aksiyon kamerası ödüllü sembol oyunu için mücadele etti. Erkeklerde finale kalan Batuhan ile Adem arasındaki yarışmanın galibi Adem oldu. Kadınlarda ise Yağmur, Nagihan’ı yenerek ödülü kazandı.



7. HAFTADA YAŞANANLAR

Survivor’ın cuma günü yayınlanan 29. bölümümde oynanan ada oyununu All Star takımı kazanırken ödül oyunu ise Gönüllüler'in olmuştu.

Survivor’ın perşembe günkü süt ve kek ödüllü ada oyununu 10-7 All Star takımı kazandı. Yedinci haftanın ikinci oyununda hentbol mücadelesi yaşandı. Hamburger, patates kızartması ve soğan halkası ödüllü oyun ise 10-8 Gönüllüler'in oldu.

29. bölümde ayrıca sakatlığından dolayı All Star'dan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek takıma katıldı. Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde ise All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa dahil olmuştu.

