Survivor'da kim elendi? (Anıl, Yağmur, Ramazan kimdir?)

Survivor 2018'in yedinci haftasında ödül oyunu oynandı. Kek ve çay ödüllü mücadele 10-6 Gönüllüler takımının oldu.

Haftanın performansları kadınlarda birinci Birsen ikinci Nagihan, erkeklerde ise birinci Adem ikinci Turabi oldu.

Son bölümde ayrıca Acun Ilıcalı, çocukları olan Ümit Karan, Nagihan, Sema, Birsen ve Cumali'nin ilerleyen bölümlerde çocuklarıyla iletişim sağlayabileceğini dile getirdi.

Gönüllüler takımının eleme konseyinde Anıl, Ramazan ve Yağmur'dan en az SMS oyunu alan Ramazan Survivor'a veda etti.

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

İlk olarak Göz6 yarışmasına katılarak adını duyuran Ramazan Kalyoncu Rizelidir. İstanbul'da yaşayan Ramazan, modellik ve spor eğitmenliği de yapmaktadır. "Amacım en iyilerle yarışmaktı kısmet bu seneymiş" sözleri ise Ramazan'ın Survivor sloganıdır.



ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamladı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun oldu. 6 yaşında yelken sporuna başlayan Anıl, aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenen 26 yaşındaki Anıl, Crossfit ile ilgileniyor ve spor eğitmenliği yapıyor.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Lise eğitimini tamamlayan Yağmur Banda 12 yaşından beri spor yapıyor. 20 yaşındaki Survivor Yağmur, 12 yıldır ise tekvando sporuyla uğraşıyor. Yağmur'un bu alanda Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var. 2014 yılında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan Yağmur, bu sene ise Türkiye ikincisi oldu. Yağmur'un Survivor sloganı ise şöyle: "Ben yağmur adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar"