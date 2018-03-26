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Survivor'da kim elenecek? (Ümit Karan ile Damla arasında gerginlik)

Yaşam

Survivor'ın 26 Mart 2018'de yayınlanacak bölümünde elenecek isim belli oluyor. Anıl, Ramazan ve Yağmur'dan en az SMS oyunu alan Survivor'a veda edecek. Yeni bölümde Gönüllüler adasında gerginlik ödül oyununda ise Ümit Karan ile Damla arasında tartışma yaşanıyor.

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Survivor'un bugün yayınlanacak yeni bölümünde adaya veda edecek isim belli oluyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan Anıl, Ramazan ve Yağmur'dan en az SMS oyunu alan adaya veda edecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor yeni bölüm fragmanında ise Gönüllüler arasından gerginlik ve kırgınlık olduğunu ortaya çıktı. Anıl, ismini yazan Ramazan'a sitem ediyor.

YARIŞMADA GERGİNLİK

Ödül oyununda ise All Star Takımı karışıyor. Görüntülerler Survivor Ümit Karan ise Survivor Damla arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

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