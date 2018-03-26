Survivor'da kim elenecek? (Ümit Karan ile Damla arasında gerginlik)

Survivor'un bugün yayınlanacak yeni bölümünde adaya veda edecek isim belli oluyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan Anıl, Ramazan ve Yağmur'dan en az SMS oyunu alan adaya veda edecek.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Survivor yeni bölüm fragmanında ise Gönüllüler arasından gerginlik ve kırgınlık olduğunu ortaya çıktı. Anıl, ismini yazan Ramazan'a sitem ediyor.
YARIŞMADA GERGİNLİK
Ödül oyununda ise All Star Takımı karışıyor. Görüntülerler Survivor Ümit Karan ise Survivor Damla arasında tartışma yaşandığı görülüyor.