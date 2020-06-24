Survivor'dan elenen Evrim Keklik kimdir?

Survivor 2020 gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik adada gösterdiği performans ve yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği diyaloglar ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Çeyrek finale kalan son sekiz yarışmacı arasında giren Survivor Evrim, Survivor'da son olarak Sercan ve Nisa ile birlikte eleme potasına kaldı. Survivor Evrim, 116. bölümde yapılan ada konseyinde yarışmaya veda etti.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?





Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

İSTANBUL'DA DOĞDU



Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

29 YAŞINDA



Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

OMZUNDAN SAKATLANDI



Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.



Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."



