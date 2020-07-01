Survivor'dan elenen Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım

Survivor'ın son bölümünde elenen yarışmacı Nisa oldu ama iletişim ödülünde yaşananlar programa damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın geçen yayında açıkladığı ses kayıtlarında Nisa, "Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum" sözlerini kullanıyordu. Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekti. Jakub, Nisa'ya "Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım" sözlerini kullandı.



"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIR"

Konuşmanın devamında Nisa, Jakub'a "Şampiyon Beşiktaş demelisin, şampiyon Beşiktaş diye bağır" derken Jakub'un "Şampiyon Beşikta' demesinin üzerine Barış, "Kardeşimsin!" diye seslendi.



Nisa'nın erkek arkadaşının Jakub olduğu düşünülürken sosyal medyada da ikilinin fotoğrafları hemen paylaşılmaya başlandı. İkilinin önceki yıllarda başka yarışmalara katıldığı da görüldü. Nisa'nın Jakub'u fotoğraflarda etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.



SERCAN: NİSA OLAYI ÇÖZÜLMÜŞ OLDU

Sercan Yıldırım ise Nisa olayının kapandığını belirtirken şöyle konuştu; Çıktım ve 3 dokunulmazlığı da alnımın teriyle kazandım. O yüzden de çok mutlu ve sevinçliyim. Kazandım ve 3 isim söyledim. 3'ünü de ben söyledim. Bir kere kaybetsem zaten benim adım çıkacaktı. O yüzden güçlü kalmaya çalıştım, başardığım için de çok mutluyum. Nisa olayı da çözülmüş oldu. En azından kapanmış oldu diyebilirim. Artık bu muhabbetlerden çok bunalmıştım. Can sıkıyordu. O yüzden kapandığı için ayrıca mutluyum.

survivor Nisa, sevilen yarışmada bu haftanın elenen ismi oldu. Son yılların en zorlu Survivor’ının Gönüllüler takımı ile sezona başlayan Nisa Bölükbaşı, genç yaşına rağmen çeyrek finale kalmayı başardı. Duygusallığı nedeniyle Survivor 2020’de bazı oyunlarda oynamak istememesiyle birçok sefer gündeme gelen Survivor Nisa'nın, bu akşam Survivor macerası sona erdi. Nisa'nın elenmesi sonrasında Survivor izleyicileri onun hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında, nereli? İşte Nisa Bölükbaşı’nın biyografisi…



SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?



Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

VOLEYBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI



2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

PERFORMANSI



Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti. Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.