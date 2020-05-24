Suzan Kardeş: İstanbul'a geldiğimde kekemeydim

Kosova’dan annesi ve kız kardeşiyle 1969'da Türkiye'ye göç eden Suzan Kardeş, müzisyenlerin ağırlıkta olduğu bir ailede büyümüş. Sekiz yaşında İstanbul’a geldiği yıllarla ilgili, “İstanbul'a geldiğimde kekemeydim. Sadece şiir okuyabiliyor, şarkı söyleyebiliyordum. Aslında ressam, arkeolog ve egiptolog olmak istiyordum” dedi.



“TÜRKAN ŞORAY'IN KAŞLARINI ALACAĞIMI HAYAL EDIYORDUM”



Kardeş, “Teyzemin kızının güzellik salonunda çalıştığım yıllarda bir gün Türkan Şoray'ın kaşlarını alacağımı hayal ediyordum. Yıllar sonra Türkan Şoray'la çalışma fırsatı buldum ve hayallerim gerçek oldu” dedi.



1982’de Figaro Güzellik Salonu'nda çekilen bir fotoğraf sonrası Suzan Kardeş'in hayatı değişti. Kardeş, “Lisa Tuna sayesinde Şan Tiyatrosu'nda peruk tarayıp makyaj yapmaya başladım. Şan Tiyatrosu'nda ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ oyuncularının peruklarını tarayarak sanat dünyasına geçtim” dedi.



Lisa Tuna sayesinde Hürriyet Gazetesi’nin fotoromanları için saç makyaj yapmaya başlayan Suzan Kardeş, “Hürriyet Gazetesi’nde ‘Çalıkuşu’ fotoromanının çekimlerinde Sezen Aksu'yla tanıştım. Tanıştığımız gün Sezen Aksu beni gazino programına çağırdı. O günden itibaren saç ve makyajını yapmaya başladım” dedi.



“YILMAZ ERDOĞAN HER ZAMAN 'BKM'Yİ KURAN ALTI KİŞİDEN BİRİ SENSİN' DER”



Suzan Kardeş 1995’de BKM ile çalışmaya başladı. Böylece Bir Demet Tiyatro dizisiyle sinema ve TV dünyasına adım attı. Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ'a, Cem Yılmaz'dan Tolga Çevik'e birçok oyuncu ile çalıştı. Kardeş, “Yılmaz Erdoğan her zaman 'BKM'yi kuran altı kişiden biri sensin' der. Ben en çok karakter ve tipleme makyajı yapmayı seviyorum. BKM bu anlamda da benim şansım oldu” dedi.



“Bir gün Sezen Aksu benden Onno Tunç'a bahsetti. Onno gitar çaldı, ilk şarkımı onların yanında söyledim” diyen Kardeş, aslında kendisinin şarkıcı değil, eğlendirici olduğunu belirtti.



“Sezen Aksu hayatıma girmeseydi çok eksik kalırdım. O benim en büyük şansım” diyen Kardeş, Makyaj Odası Şarkıları albümünde sanatçı dostlarıyla şarkılar söyledi.



“HAYALİM ANNEM KADAR YAŞAMAK"



Dizilerde de oyunculuk yapan Suzan Kardeş, “Hayalim annem kadar yaşamak” dedi. Kardeş ayrıca tamamen Sezen Aksu'nun şarkılarından oluşan bir albüm hayali olduğunu da sözlerine ekledi.