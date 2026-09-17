T-rex ile insanın ortak özelliği keşfedildi

Günümüzden 68 ila 66 milyon yıl önce, Kuzey Amerika'da yaşadığı bilinen 12-14 ton ağırlığındaki Tyrannosaurus rex'lere (T-rex) ilişkin yeni araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Araştırma Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığına odaklandı. Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten bilim insanları, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.

T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu da ifade etti. Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

Özellikle Jurassic Park kitabı ve filmleri sayesinde en çok bilinen dinozor türü olan T-rex'lerin, 68 ila 66 milyon yıl önce, yaklaşık 1-2 milyon yıl boyunca var olduğu tahmin ediliyor.

Üç parmaklı ayakları, kısa kolları, güçlü kuyruğu ve vücuduna göre devasa boyutlardaki kafasıyla bilinen T-rex, bilinen en büyük kara yırtıcılarından.