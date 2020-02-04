Tacizci yapımcı Harvey Weinstein davasında tanık kadın kriz geçirdi

Aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 75'ten fazla kadının tecavüz ya da cinsel tacizle suçladığı ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein’in dünkü duruşmasına tanığın panik atak krizi damga vurdu. Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan 34 yaşındaki Jessica Mann, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirdi. Duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarıldı.



Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno tarafından sorgulanan Mann, Weinstein ile ilişkiye girdiğini ve ünlü iş insanıyla iletişimi koparmadığını söylerken, “Ben manipülatiftim ve onun egosu çok kırılgan olduğu için görüşmeye devam ettik” dedi. Mann, Weinstein’ın kendisine Mart 2013’te New York’ta ve bundan 8 ay sonra Los Angeles’taki bir otelde tecavüz ettiğini söylerken, buna rağmen yeni cep telefonu numarasını ünlü yapımcıya beş kez verdiğini söyledi.



Fenalaşan Jessica Mann duruşma salonundan apar topar çıkarıldı.

Harvey Weinstein’in avukatı, Jessica Mann’in, erkek arkadaşı Eddie ile birlikteyken Weinstein ile de görüşmeye devam ettiğini, 2013 yılında Weinstein’e attığı mail’lerde erkek arkadaşından bahsettiğini, yapımcıya, yetişmesinde gösterdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini, sayesinde “kadın olmayı öğrendiğini” yazdığını belirtti. Avukat, Mann’in, erkek arkadaşına Weinstein ile görüştüğünü ama yapımcı tarafından tecavüze uğradığını söylemediğini ifade etti. Mann’in tecavüze uğradığını iddia ettiği dönemden sonra da Weinstein ile irtibatını kesmediğini söyleyen avukat, kadının bir tecavüz mağduru gibi davranmadığını belirtti.



Harvey Weinstein duruşmaya yürüteçle geldi.

Mann ise oyunculuk kariyerine zarar vermemesi için Weinstein ile cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, “Onunla rızam olarak cinsel ilişkiye girdim ve uzun bir müzakere sürecinden geçtik, çünkü oyunculuk kariyerimi bitirmesini istemiyordum” dedi.



Hakkında sorular sorulurken ağlama krizine giren genç kadın güçlükle sakinleştirilebildi.