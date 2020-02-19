Tacizle suçlanan Prens Andrew’in doğum günü kutlamasına tepki

Buckingham Sarayı, kraliyet görevlerinden uzaklaştırılan York Dükü Prens Andrew için sosyal medya üzerinden bir doğum günü mesajı yayımladı. “1960 yılında bugün, Buckingham Sarayı’nda Prens Andrew doğdu” denilen ve Andrew’in hem bebeklik hem de yetişkinlik döneminden iki fotoğrafın yer aldığı paylaşım, “İyi ki doğdun York Dükü” mesajıyla bitirildi.



Ancak kraliyetin resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan bu doğum günü kutlaması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



KUTLAMA 'UYGUNSUZ' BULUNDU

Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel saldırı suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla İngiltere’de büyük bir skandala imza atmıştı. Dolayısıyla Prens için yayımlanan kutlama mesajı İngilizler tarafından ‘uygunsuz’ bulundu.

Sosyal medya tepkileri arasında, “Kraliçe isterse oğlu için özel kutlama, parti yapabilir ama bu özel olmalı, herkese açık değil” benzeri mesajlar paylaşıldı.



KRALİYET GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Skandal üzerine, kasım ayında Prens Andrew’in kraliyet görevlerine Kraliçe Elizabeth tarafından son verilmişti.



Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew’in ‘pedofil milyarder’ olarak lanse edilen Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkması ve hakkındaki reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları sonrası Buckingham Sarayı’ndaki ofisi de kapatılmıştı.



Hakkındaki iddialarla ilgili BBC’ye konuşan Prens, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti. Prens’in açıklamaları kamuoyunda tatmin edici bulunmamıştı.